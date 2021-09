Camion distrugge le barriere autostradali, A4 chiusa a Latisana: molti disagi (Di giovedì 23 settembre 2021) (Visited 5 times, 5 visits today) Ultime notizie: Accosta e l'auto viene avvolta dalle fiamme, paura sull'autostrada A4 a Latisana Usa il tronchese per togliere l'antitaccheggio, tentato furto di ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 23 settembre 2021) (Visited 5 times, 5 visits today) Ultime notizie: Accosta e l'auto viene avvolta dalle fiamme, paura sull'autostrada A4 aUsa il tronchese per togliere l'antitaccheggio, tentato furto di ...

Advertising

AUTOilmensile : L'azienda non lo paga: distrugge tutti i #camion con un #bulldozer VIDEO - kittesencoola : Non viene pagato da mesi, lavoratore perde la pazienza e distrugge i camion dell'azienda con l'escavatore - _autoblog : L’azienda non lo paga: con il bulldozer distrugge 5 camion [Video] - Pt47220992 : Non viene pagato da mesi, lavoratore perde la pazienza e distrugge i camion dell'azienda con scavatore... - gazzettamantova : Turchia, la furia del minatore non pagato: sale sull'escavatore e distrugge i camion Non riceveva la busta paga da… -

Ultime Notizie dalla rete : Camion distrugge Camion distrugge le barriere autostradali, A4 chiusa a Latisana: molti disagi Un camion frigo che procedeva in direzione Venezia e che trasportava carne è andato a sbattere contro i new jersey che delimitano le carreggiate, spostandoli nella corsia opposta e danneggiandoli . L'...

Il titolare dell'azienda non lo paga, l'operaio sale sulla ruspa e distrugge cinque camion Il video arriva dalla Turchia. L'uomo, non ottenendo ragione dal proprio capo, convinto di poter sfruttare l'ingenuità di alcuni dipendenti, ha deciso di andarsene, ma non prima di aver causato ...

Latisana, camion distrugge le barriere sulla A4, autostrada chiusa Friuli Oggi Camion pieno di carta distrutto dal fuoco, chiusa l'Autostrada del Sole Siena, 22 settembre 2021 - S ull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabro verso Roma è stato temporaneamente chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme. Il camion era carico di rotoli di ca ...

Camion prende fuoco sulla A1, traffico bloccato verso Roma CHIUSI CHIANCIANO: Il tir trasportava un carico di carta ed è andato distrutto nel rogo. Vigili del fuoco sul posto, chiusa la carreggiata sud, lunghe code ...

Unfrigo che procedeva in direzione Venezia e che trasportava carne è andato a sbattere contro i new jersey che delimitano le carreggiate, spostandoli nella corsia opposta e danneggiandoli . L'...Il video arriva dalla Turchia. L'uomo, non ottenendo ragione dal proprio capo, convinto di poter sfruttare l'ingenuità di alcuni dipendenti, ha deciso di andarsene, ma non prima di aver causato ...Siena, 22 settembre 2021 - S ull'autostrada A1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabro verso Roma è stato temporaneamente chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme. Il camion era carico di rotoli di ca ...CHIUSI CHIANCIANO: Il tir trasportava un carico di carta ed è andato distrutto nel rogo. Vigili del fuoco sul posto, chiusa la carreggiata sud, lunghe code ...