Cagliari | Rog operato al crociato | stop sei mesi

Il centrocampista del Cagliari Marko Rog è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Il croato inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo, i tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi. La società rossoblù manda una dedica al suo giocatore: "Il coraggio e la determinazione che ti contraddistinguono ti aiuteranno a superare questa nuova prova, con noi sempre al tuo fianco. Ritornerai ancora più forte di prima: forza, Marko!".

