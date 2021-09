Caduta Libera oggi, 23 settembre 2021: Ginevra vince 86.000 euro (Di giovedì 23 settembre 2021) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 23 settembre 2021 Nella puntata del 23 settembre 2021, si è confermata la nuova campionessa Ginevra, studentessa 21enne con la passione per lo sport. Ginevra è arrivata al gioco finale con 86.000 euro, dando tutte e 10 ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 23Nella puntata del 23, si è confermata la nuova campionessa, studentessa 21enne con la passione per lo sport.è arrivata al gioco finale con 86.000, dando tutte e 10 ...

Advertising

MariaLu91149151 : RT @il_federic: @andreasso1951 @chierici1950 Ha perfettamente ragione , ma ad oggi il punto di non ritorno è ampiamente sorpassato , siamo… - profmanontroppo : Possiamo usare la botola di caduta libera anche per le colleghe che mi scrivono dopo le 19? - ruotebucate : Uscito Quagliarella, partita finita Ora tutti su Caduta Libera che tanto finisce 1-4 - alexsiaadv : gerry scotti e caduta libera hanno un’ossessione per la formula uno, altrimenti non mi spiego come anche stasera ci… - il_federic : @andreasso1951 @chierici1950 Ha perfettamente ragione , ma ad oggi il punto di non ritorno è ampiamente sorpassato , siamo in caduta libera -