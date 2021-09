Bloccata banda di truffatori seriali a Siracusa

(Di giovedì 23 settembre 2021)diautrice di 148 truffe, consumate e tentate, in danno di Istituti Religiosi e Case di Cure. Disposto il sequestro per equivalente denaro pari a 254 mila euro I Carabinieri del Comando Provinciale di, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nella persona del Procuratore Aggiunto Dottor Fabio

di truffatori serialidai Carabinieri di Siracusa. Obbligo di dimora per 7 persone (4 residenti nel siracusano e 3 nel torinese), ritenute responsabili di associazione per delinquere ...SIRACUSA - I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nella persona del Procuratore Aggiunto Dottor Fabio SCAVONE e ...Bloccata banda di truffatori seriali autrice di 148 truffe, consumate e tentate, in danno di Istituti Religiosi e Case di Cure. Disposto il sequestro per equivalente denaro pari a 254 mila euro I ...A Siracusa e Torino, i Carabinieri stanno dando esecuzione, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ad obblighi di dimora a carico di soggetti ritenuti respon ...