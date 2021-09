Barcellona, Laporta su Koeman: “Per ora è il nostro allenatore e siamo con lui” (Di giovedì 23 settembre 2021) Joan Laporta, presidente del Barcellona, prova a riportare la calma dopo il monologo in conferenza stampa di Ronald Koeman che si è alzato e ha lasciato la sala stampa senza rispondere alle domande in vista della sfida al Cadice. Il numero 1 del club blaugrana è stato contattato da El Chiringuito: “Abbiamo scoperto all’ultimo minuto le sue intenzioni. C’è l’obbligo di andare in conferenza stampa, ma è libero di rispondere alle domande o esprimersi come meglio credo. Rispetto la decisione dell’allenatore, ma noi l’abbiamo saputo poco prima, così come il capitano della squadra”. La panchina di Koeman non è a rischio. Almeno per ora: “Ora sono in Andalusia ed è meglio pensare soltanto al campo e a fare una buona partita domani – ha detto Laporta – L’allenatore dipende ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Joan, presidente del, prova a riportare la calma dopo il monologo in conferenza stampa di Ronaldche si è alzato e ha lasciato la sala stampa senza rispondere alle domande in vista della sfida al Cadice. Il numero 1 del club blaugrana è stato contattato da El Chiringuito: “Abbiamo scoperto all’ultimo minuto le sue intenzioni. C’è l’obbligo di andare in conferenza stampa, ma è libero di rispondere alle domande o esprimersi come meglio credo. Rispetto la decisione dell’, ma noi l’abbiamo saputo poco prima, così come il capitano della squadra”. La panchina dinon è a rischio. Almeno per ora: “Ora sono in Andalusia ed è meglio pensare soltanto al campo e a fare una buona partita domani – ha detto– L’dipende ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Laporta: 'Koeman ha un contratto, per ora è il nostro allenatore e siamo con lui' - apetrazzuolo : BARCELLONA - Laporta: 'Koeman ha un contratto, per ora è il nostro allenatore e siamo con lui' - napolimagazine : BARCELLONA - Laporta: 'Koeman ha un contratto, per ora è il nostro allenatore e siamo con lui' - sportface2016 : #Barcellona, #Laporta su #Koeman: 'Siamo con lui' - ntomc : Al Barcellona, tra un Koeman in rotta con Laporta e un Xavi titubante, la situazione è sempre più difficile -