Ballando con le Stelle 2021 | quando inizia | concorrenti | giudici | ospiti | puntate e ultime anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sta per tornare su Rai 1 in prima serata lo show del sabato sera. Stiamo parlando dicon le, la trasmissione condotta ormai da anni da Milly Carlucci e che, come sempre, riesce ad emozionare e a tenere incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori. Masi torna in pista? E chi sono i nuovipronti a mettersi in gioco?con lee chi sono icon leprenderà il via sabato 16 ottobre in prima serata, subito dopo l’appuntamento consueto con i Soliti Ignoti. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci che verrà affiancata sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico da Paolo Belli, ...