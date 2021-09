Ascolti TV 22 settembre | Uomini e Donne vola con la polemica tra Vittoria e Diego

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 23 settembre 2021) Come sono andati glitv di ieri 22? La giornata è stata caratterizzata da una moltitudine di trasmissioni che hanno vivacizzato le reti Rai e Mediaset. Nel DayTime è Maria De Filippi la regina di questa fascia pomeridiana.ha regalato al pubblico da casa una puntata scoppiettante con Ida Platano e la sua rivelazione sul conto di Armando, che ha lasciato perplesso Graziano. Bene anche Il Paradiso delle Signore che su Rai 1 ha incassato il 16.2% di share grazie a 1.6 milioni di fedeli seguaci. Nel preserale si registra un doppio trionfo per Reazione a Catena, che ha superato la rivale Caduta Libera. In prima serata ci sono state molte emozioni sia con il ritorno de L'ispettore Coliandro che con la nuova fiction con Anna Valle. Vediamo nel dettaglio come sono andati i vari programmi ...