Acquario (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo aver studiato i geni che producono le piume negli uccelli, alcuni scienziati hanno scoperto che anche gli esseri umani ne sono dotati (l’ho letto sulla rivista National Geographic). Allora perché non abbiamo le piume? Be’, è ??complicato.... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo aver studiato i geni che producono le piume negli uccelli, alcuni scienziati hanno scoperto che anche gli esseri umani ne sono dotati (l’ho letto sulla rivista National Geographic). Allora perché non abbiamo le piume? Be’, è ??complicato.... Leggi

Advertising

ADONISNJH : @grearpatience E mi sto “sentendo” con un acquario - hurricharry : No seriamente fa ridere un acquario come lui che dà consigli amorosi haha dai haha - ADONISNJH : @grearpatience Io luna in acquario - hurricharry : @harrysvhands Non farlo orne è acquario chiaramente non può dare consigli amorosi - MarcelloPiccya : RT @molgora85: Il mio acquario -