“Zona Bianca”: arriva un “faccia a faccia” tra Giuseppe Brindisi e il mondo no-vax (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Zona Bianca”, il nuovo appuntamento dedicato a un “faccia a faccia” tra Giuseppe Brindisi e il mondo no-vax, sta attaccando lui e la sua trasmissione da giorni Mercoledì 22 settembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato a un “faccia a faccia” tra Giuseppe Brindisi e chi, nel mondo no-vax, sta attaccando lui e la sua trasmissione da giorni per aver difeso la campagna vaccinale. Come sempre, partendo dai numeri e dai ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) “”, il nuovo appuntamento dedicato a un “” trae ilno-vax, sta attaccando lui e la sua trasmissione da giorni Mercoledì 22 settembre, nel nuovo appuntamento con “”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato a un “” trae chi, nelno-vax, sta attaccando lui e la sua trasmissione da giorni per aver difeso la campagna vaccinale. Come sempre, partendo dai numeri e dai ...

Advertising

sportface2016 : +++La capienza degli stadi, in zona bianca, rimane al 50%. Una nuova decisione verrà presa il primo di ottobre+++ #SerieA #Calcio - ferrix88 : @SteForlani @Paride27644015 @vitalbaa Certo, la sua vita è in zona bianca e gialla a quanto pare. Se vive benissimo in pandemia ?????? - lamescolanza : Rete 4, nuovo appuntamento con 'Zona Bianca' - barbara61707516 : RT @giusbrindisi: Volete conoscere tutta la verità su cure domiciliari, idrossiclorochina e Ivermectina? Vi aspetto domani nella Zona Bian… - mirabeack : @filipporiccio1 @matteograndi @vitalbaa -Si può viaggiare ovunque (in Europa) -Tutta Italia è in zona bianca -Non c… -