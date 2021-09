Zarude su Pokémon Go: ecco le caratteristiche del tipo Erba/Buio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Su Netflix è pronto il debutto del nuovo film dedicato ai “pocket monsters” intitolato “Pokémon: i segreti della Giungla“. Nei videogiochi, invece, un essere forte ed estremamente inquietante terrà sulle spine tutti i giocatori e gli appassionati: Zarude approda su Pokémon Go in concomitanza con l’uscita del nuovo lungometraggio. Il tipo Erba/Buio sarà disponibile dal 1 al 10 ottobre. La Scimmialigna è pronta a calamitare le attenzioni (e gli incubi) di tutti i videogiocatori. ecco tutte le news. Zarude su Pokémon Go: tutte le info Un evento intrecciato fortissimamente con la trama del nuovo film uscito sulla piattaforma streaming di Netflix. Il particolare avvenimento non metterà al centro del ring di Pokémon Go ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Su Netflix è pronto il debutto del nuovo film dedicato ai “pocket monsters” intitolato “: i segreti della Giungla“. Nei videogiochi, invece, un essere forte ed estremamente inquietante terrà sulle spine tutti i giocatori e gli appassionati:approda suGo in concomitanza con l’uscita del nuovo lungometraggio. Ilsarà disponibile dal 1 al 10 ottobre. La Scimmialigna è pronta a calamitare le attenzioni (e gli incubi) di tutti i videogiocatori.tutte le news.suGo: tutte le info Un evento intrecciato fortissimamente con la trama del nuovo film uscito sulla piattaforma streaming di Netflix. Il particolare avvenimento non metterà al centro del ring diGo ...

Advertising

infoitscienza : Pokémon GO, arriva Zarude dal film Pokémon: I Segreti della Giungla – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console… - PokeMillennium : Zarude debutta su Pokémon GO per festeggiare il lancio del nuovo film #PokemonMillennium #Zarude #PokemonGO Continu… -