Traffico Roma del 22-09-2021 ore 18:30 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento asfalto dissestato e chiusura di via di Boccea tra Torrevecchia e il quartaccio inevitabili Disagi con Traffico con incolonnamento ti diverti in questo momento gli incidenti sulla via Aurelia uscendo da Roma sulla via Cristoforo Colombo verso Ostia sulla via Tuscolana Arco di Travertino la zona del Quadraro questi quelli che provocano le maggiori difficoltà sul Muro Torto Invece sì sei coda a causa del Traffico intenso verso il Lungotevere nel frattempo il Lungotevere trafficato l'altezza di Ponte Milvio in direzione della tangenziale tratto Urbano della A24 lavori in direzione del raccordo raccordo anulare con la Traffico intenso è rallentato in diversi tratti in carreggiata interna disagi all'altezza della Trionfale ...

