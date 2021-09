Tiberio Timperi nella tempesta, Tensione in Rai, fatto fuori da Unomattina. “Quel che è successo con la Setta inacettabile” (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ ricominciato Unomattina in famiglia e le cose tra Tiberio Timperi e Monica Setta sembrano andare sempre peggio. I due non hanno mai nascosto l’antipatia che provano l’uno verso l’altra. Ma si sono impegnati a lavorare ancora insieme, senza che la loro personale antipatia ledi la riuscita del programma. Dopo una prima settimana di messa in onda, però, risulta evidente il clima di Tensione. Un video, in particolare, è stato ricondiviso da molti telespettatori sui social, diventando virale. A una battuta del presentatore, la donna risponde: “Eh vabbè, battuta troppo scontata. Ciao Mara Venier”. I fans di Unomattina in famiglia non sono contenti di Quello che sta accadendo nel programma Rai. Lo si capisce dai commenti che hanno accompagnato il post. Vediamone alcuni: ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ ricominciatoin famiglia e le cose trae Monicasembrano andare sempre peggio. I due non hanno mai nascosto l’antipatia che provano l’uno verso l’altra. Ma si sono impegnati a lavorare ancora insieme, senza che la loro personale antipatia ledi la riuscita del programma. Dopo una prima settimana di messa in onda, però, risulta evidente il clima di. Un video, in particolare, è stato ricondiviso da molti telespettatori sui social, diventando virale. A una battuta del presentatore, la donna risponde: “Eh vabbè, battuta troppo scontata. Ciao Mara Venier”. I fans diin famiglia non sono contenti dilo che sta accadendo nel programma Rai. Lo si capisce dai commenti che hanno accompagnato il post. Vediamone alcuni: ...

