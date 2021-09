Stefano Boeri | dopo il giardino verticale arrivano i “Bosconavigli”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Da un’idea diè un progetto di sviluppo residenziale diArchitetti e Arassociati con la progettazione paesaggistica di AG&P greenscape. Promosso da Milano 5.0, società che raggruppa un pool di sviluppatori e investitori milanesi,sarà il fulcro di un profondo rinnovamento dell’area che connetterà zona Tortona con i Navigli, riqualificherà via San Cristoforo e rappresenterà un tassello importante nella riforestazione di quel contesto urbano.sarà un organismo vivo e sostenibile poiché il sistema vegetativo è pensato per filtrare le microparticelle di polveri sottili e abbattere l’inquinamento, riducendo al contempo il consumo energetico grazie all’inerzia termica della vegetazione che garantisce ...

è ormai un pezzo di storia dell'architettura a Milano: anche per questo l'interesse per la sua ultima proposta è altissimo. Parliamo di Bosconavigli , un progetto di sviluppo ...Sarà pronto nel 2024 il nuovo progetto residenziale immerso nel verde ideato da. Dopo il Bosco Verticale a Isola, Bosconavigli si prenderà 8mila metri quadrati di un'area da riqualificare in zona San Cristoforo, con affaccio sul Naviglio Grande.