Sampdoria-Napoli, Spalletti potrebbe dare spazio a Juan Jesus (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per Sampdoria-Napoli, Luciano Spalletti potrebbe concedere spazio in campo a Juan Jesus. Domani sera il Napoli affronterà il primo turno infrasettimanale della stagione, avversario della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Per, Lucianoconcederein campo a. Domani sera ilaffronterà il primo turno infrasettimanale della stagione, avversario della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - sscnapoli : ??? #SampdoriaNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - SampNews24 : #SampdoriaNapoli, partenopei maestri nei passaggi. Male i blucerchiati - _SiGonfiaLaRete : #SampdoriaNapoli, i convocati di #Spalletti #ForzaNapoliSempre - sassyagron : Comunque non è l'essere pessimista ma davvero credo che il Napoli una tra sampdoria/cagliari la perderemo, diciamo… -