Perché non riesco ad avere un orgasmo? (Di mercoledì 22 settembre 2021) La ricerca dell'orgasmo La sessualità intesa come spinta propulsiva verso il piacere, trova la sua massima espressione fisica e mentale nell'orgasmo, considerato da sempre come l'apice del piacere. Ma è proprio così? La ricerca dell'orgasmo guida il piacere o il piacere dell'intimità con l'altro porta all'orgasmo? L'orgasmo viene spesso ricercato, anche a costo di trasformare il rapporto sessuale in un inseguimento, e più sembra di avvicinarci più è possibile che si allontani. Coloro che hanno una difficoltà in tale senso possono sentirsi inadeguati da una sessualità non completamente appagata. La ricerca dell'orgasmo ad ogni costo sposta il focus dal piacere e dalla centralità dell'intesa e dell'intimità tra individui, limitandosi alle sensazioni corporee, allontanando le possibilità ...

