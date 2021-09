Papa Francesco, rivelazione choc: “Mi volevano morto” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Papa Francesco ha rivelato ai Gesuiti slovacchi che durante la degenza in ospedale per l’operazione al colon alcuni prelati lo volevano morto: “Preparavano il conclave”. Credit: Michael Campanella/Getty ImagesChe in Vaticano ci sia chi rema contro Papa Francesco non è certo un segreto: nel corso degli ultimi anni le politiche poco conservatrici intraprese da Bergoglio hanno progressivamente diviso la Chiesa. E qualcuno tra le sante mura, mentre il pontefice argentino si trovava sotto ai ferri al Policlinico Gemelli di Roma per un delicato intervento al colon dovuto ai diverticoli, ha sperato di tornare alla Cappella Sistina per un nuovo conclave. A rivelarlo è stato lo stesso Papa Francesco qualche giorno fa in occasione di un incontro ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021)ha rivelato ai Gesuiti slovacchi che durante la degenza in ospedale per l’operazione al colon alcuni prelati lo: “Preparavano il conclave”. Credit: Michael Campanella/Getty ImagesChe in Vaticano ci sia chi rema contronon è certo un segreto: nel corso degli ultimi anni le politiche poco conservatrici intraprese da Bergoglio hanno progressivamente diviso la Chiesa. E qualcuno tra le sante mura, mentre il pontefice argentino si trovava sotto ai ferri al Policlinico Gemelli di Roma per un delicato intervento al colon dovuto ai diverticoli, ha sperato di tornare alla Cappella Sistina per un nuovo conclave. A rivelarlo è stato lo stessoqualche giorno fa in occasione di un incontro ...

