Overwatch 2 | l’executive director Chacko Sonny lascia Blizzard – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Poche ore fa è arrivata la conferma cheproducer dihato.. Lo sviluppo di2 prosegue, ma il team perde un’altra figura chiave, ovveroproducer. Stando a quanto riportato da Bloomberg,lasceràquesto venerdì, ma per il momento non sono chiari i motivi dell’addio. Activisionsta vivendo settimane tumultuose per via delle controversie legate ai casi di molestie e discriminazioni sul luogo di lavoro, con molti dipendenti chiave, come il gamedi Diablo 4, che hanno già abbandonato la (o per meglio dire sono stati allontanati … Notizie ...