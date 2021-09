Metroid Dread, gli Amiibo subiranno un rinvio in Europa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nintendo Italia ha annunciato un rinvio per l'Amiibo di Metroid Dread, che ora arriverà circa un mese dopo il gioco stesso. Metroid Dread uscirà ancora l'8 ottobre, ha confermato Nintendo, ma il pacchetto da 2 Amiibo del gioco con Samus e un robot E.M.M.I uscirà più tardi, il 5 novembre. In un post sul suo account Twitter, Nintendo si è scusata per il rinvio, che ha attribuito a "ritardi di spedizione imprevisti". "A causa di un ritardo imprevisto nella spedizione, il set da due Amiibo di Metroid Dread sarà disponibile in Europa e nel Regno Unito solo a partire dal 5 novembre. Metroid Dread per Nintendo Switch uscirà come previsto l'8 ottobre. Ci ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nintendo Italia ha annunciato unper l'di, che ora arriverà circa un mese dopo il gioco stesso.uscirà ancora l'8 ottobre, ha confermato Nintendo, ma il pacchetto da 2del gioco con Samus e un robot E.M.M.I uscirà più tardi, il 5 novembre. In un post sul suo account Twitter, Nintendo si è scusata per il, che ha attribuito a "ritardi di spedizione imprevisti". "A causa di un ritardo imprevisto nella spedizione, il set da duedisarà disponibile ine nel Regno Unito solo a partire dal 5 novembre.per Nintendo Switch uscirà come previsto l'8 ottobre. Ci ...

