Mazzarri: 'L'Empoli andava al doppio del Cagliari, non me lo aspettavo' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cagliari - " C'è da lavorare tanto , i ragazzi vanno sostenuti e mi dispiace tanto per il pubblico che aveva visto una gran partita a Roma con la Lazio. Oggi non siamo stati gli stessi, i ragazzi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 settembre 2021)- " C'è da lavorare tanto , i ragazzi vanno sostenuti e mi dispiace tanto per il pubblico che aveva visto una gran partita a Roma con la Lazio. Oggi non siamo stati gli stessi, i ragazzi ...

