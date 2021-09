Ligue 1 | oggi parte la 7a giornata Il programma completo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Turno infrasettimanale anche in Francia con le squadre di1 che si affronteranno per la settimanadi campionato. Di seguito ildelle partite.Partite inalle ore 19: Lilla-Reims Monaco-St. Etienne Montpellier-Bordeaux Nantes-Brest Rennes-ClermontPartite inalle ore 21: Angers-Marsiglia Lens-Strasburgo Lione-Troyes Lorient-Nizza Metz-PSG Foto: Logo1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

zazoomblog : Pronostici di oggi 22 settembre serie A Ligue 1 EFL Cup e la Liga - #Pronostici #settembre #serie #Ligue - zazoomblog : Pronostici di oggi 22 settembre serie A Ligue 1 EFL Cup e la Liga - #Pronostici #settembre #serie #Ligue - infobetting : Pronostici di oggi 22 settembre, serie A, Ligue 1, EFL Cup e la Liga - alberto_dralby : Si diceva della @e_LIGUE_1 come del campionato dei formaggini Io penso che sia a oggi molto più competitivo della @SerieA #PSGLYON - Fprime86 : RT @SkySport: ???? LIGUE 1 - 6^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite di oggi ? ?? LENS-LILLE 1-0 ?? ST. ETIENNE-BORDEAUX 1-2 ? #SkyLigue… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue oggi

OA Sport

È davvero incredibile quello che è successo durante gli scontri andati in scena lo scorso 18 settembre in occasione del match di Ligue 1 tra Lens e ...Angers-Marsiglia è una partita valida per la settima giornata della Ligue 1: probabili formazioni e pronostici della sfida ...