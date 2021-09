“La terza dose dovremo farla tutti”. Il pressing di Ricciardi e Sileri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set – “terza dose per tutti“: ad andare in pressing per il richiamo del vaccino a tutta la popolazione sono il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. A dispetto di quanto dicono le autorità sanitarie internazionali e nazionali – ossia che allo stato attuale una terza dose contro il Covid non serve per tutti indistintamente – i due esperti sono sicuri che è solo questione di tempo. Prima o poi servirà, perché la copertura vaccinale tende a diminuire. Questo ovviamente presuppone che il virus resti ancora in giro a lungo e soprattutto che sia ancora pericoloso, nonostante l’amplissima fetta di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Il presagio di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set – “per“: ad andare inper il richiamo del vaccino a tutta la popolazione sono il consulente del ministro della Salute, Walter, e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. A dispetto di quanto dicono le autorità sanitarie internazionali e nazionali – ossia che allo stato attuale unacontro il Covid non serve perindistintamente – i due esperti sono sicuri che è solo questione di tempo. Prima o poi servirà, perché la copertura vaccinale tende a diminuire. Questo ovviamente presuppone che il virus resti ancora in giro a lungo e soprattutto che sia ancora pericoloso, nonostante l’amplissima fetta di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Il presagio di ...

