Kendall Jenner e Gigi Hadid dettano moda tra una passerella e l’altra

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Fashion Month sa essere stressante, sopratutto per gli addetti al lavoro. Tra sfilate, eventi e party, i ritmi sono sempre più serrati. Con questa edizione che rincorre il ritmo di una volta, tornano i look di tendenza indossati dalle modelle tra una sfilata e, Irina Shayk, ormi diventate vere proprie fashion icon, non perdono occasione per dettare. Tra casting e sfilate è poco il tempo per le modelle per prendere fiato, figuriamoci quello a disposizione per pensare a come vestirsi. Ma da quando sono diventate dei punti di riferimento nella, tanto da presenziare ad eventi importantissimi come il Met Gala, non è concesso errore. Gli scatti rubati appena prima gli show ci rivelano che non tutte optano per outfit basic, ...