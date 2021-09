Governo, D'Incà “Fiducia serve ad accelerare per avere i fondi del pnrr” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le quattro fiducie le abbiamo chieste perchè abbiamo il decreto green pass due alla Camera e al Senato. Abbiamo chiuso quindi questa settimana gli impegni che altrirmenti avrebbero preso due settimane poi c'è da chiudere la riforma del civile e del penale. Tutto questo serve ad accelerare”, lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà del Movimento 5 Stelle intervistato a Start su SkyTg24. “L'Europa in cambio del pnrr ci chiede le riforme e quindi la Fiducia ci aiuta ad accelerare i lavori dell'aula per avere queste riforme”, prosegue il ministro che sul green pass, aggiunge: “è uno strumento che ci consentirà di tornare alla normalità anche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, su questo bisogna andare uniti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le quattro fiducie le abbiamo chieste perchè abbiamo il decreto green pass due alla Camera e al Senato. Abbiamo chiuso quindi questa settimana gli impegni che altrirmenti avrebbero preso due settimane poi c'è da chiudere la riforma del civile e del penale. Tutto questoad”, lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'del Movimento 5 Stelle intervistato a Start su SkyTg24. “L'Europa in cambio delci chiede le riforme e quindi laci aiuta adi lavori dell'aula perqueste riforme”, prosegue il ministro che sul green pass, aggiunge: “è uno strumento che ci consentirà di tornare alla normalità anche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, su questo bisogna andare uniti ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Incà Martedì 21 Settembre 2021 - 361ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta ... l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il ddl 1662, Delega al Governo per l'... Oggi, il Ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà ha presentato un emendamento interamente ...

Dl Green pass 2,si vota fiducia in Aula Dl Green pass 2,si vota fiducia in Aula Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge riguardante misure urgenti ...ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà. ...

