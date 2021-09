‘GF Vip 6’ | Nicola Pisu svela un retroscena del contratto | “Ecco quanto dura”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da poche settimane, ma i colpi di scena sembrano proprio non mancare. Nel corso della notte, infatti, pare che due gieffini, confidandosi in giardino, si siano lasciati andare a una clamorosa anticipazione sul programma.e Sophie Codegoni non avendo sonno si sono seduti in giardino per scambiare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.