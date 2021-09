FIFA 22 Ultimate Team | svelate le ricompense della Stagione 1 – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Manca poco al calcio di inizio di22 e nel frattempo sono state giàle1 di FUT.. Mancano ormai pochi giorni al debutto nei negozi di22 e nel frattempo sono statele1 di, che includono pacchetti FUT gratuiti, giocatori in prestito e molto altro ancora. Come svelato dai colleghi di VGC, la primadi FUT in22 terminerà alle 19:00 del 15 novembre 2021 e permetterà ai giocatori di mettere le mani su 30. Completando obiettivi, come quelli giornalieri e settimanali, … Notizie giochi ...