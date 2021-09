F1 | GP Monaco cambia format | tre giorni da venerdì a domenica

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Gran Premio di2022 si svolgerà su tre, come tutte le altre gare in calendario, e non più su quattro, come avveniva secondo una tradizione nel Principato, ha annunciato il presidente ...

Il GP di, evento storico della F1, ha avuto finora la particolarità di iniziare un giorno prima, con le prove libere organizzate il giovedì e non il venerdì come sugli altti circuiti. ...Il GP di, evento storico della F1, ha avuto finora la particolarità di iniziare un giorno prima, con le prove libere organizzate il giovedì e non il venerdì come sugli altti circuiti. ...17:47 Per oggi è tutto! Siamo già arrivati ??alla fine del bar di oggi. Domani saremo di nuovo in contatto dalla Russia in occasione del Media Day.Il Gran Premio di Monaco 2022 si svolgerà su tre giorni, come tutte le altre gare in calendario, e non più su quattro, come avveniva secondo una tradizione nel Principato, ha annunciato il presidente ...