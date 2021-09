Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Segnali di miglioramento per la fiducia dei consumatori Europei. La stima flash dell’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN) pur evidenziando che il sentiment dei consumatori è ancora negativo mostra un indicatore a -4 punti rispetto ai -5,3 di agosto. Le attese del mercato erano per un peggioramento fino a -5,8 punti. Entrambi gli indicatori si stanno avvicinando alla traiettoria di lungo termine (-5,2 per l’Area Euro e -4 punti per l’UE27). Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Segnali dimento per ladeipei. La stima flash dell’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN) pur evidenziando che il sentiment deiè ancora negativo mostra un indicatore a -4 punti rispetto ai -5,3 di agosto. Le attese del mercato erano per un peggioramento fino a -5,8 punti. Entrambi gli indicatori si stanno avvicinando alla traiettoria di lungo termine (-5,2 per l’Areae -4 punti per l’UE27).

Advertising

GiancarloGarci6 : RT @CaronteEx5S: Perchè Conte non è accanto a Virginia a spiegare che per LA CHIUSURA DEI CAMPI ROM:MONACHINA, RIVER, SCHIAVONETTI, CASTEL… - Platinodoc1 : @minGiustizia e degli interni hanno rubato la macchina mio foglio ! Nessuno ha cercato di controllare le telecamere… - Eddie_Poker : Zona euro, per banche Europa meridionale maggior impatto da cambiamento clima -... - - DRusconi : Nel 2023 la UE pensa di far entrare la Croazia nella Zona Euro. Gli concederanno di tutto... - HotBlockRadio1 : Continua la faida tra #SanSiro (#Seven7oo) e #Rozzano: #Rondo invita #Paky a un incontro di boxe su #DAZN. Il premi… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro Zona Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre Entrambi gli indicatori si stanno avvicinando alla traiettoria di lungo termine ( - 5,2 per l'Area Euro e - 4 punti per l'UE27).

Eurozona: fiducia consumatori migliora a settembre Migliora, pur restando in territorio negativo, la fiducia dei consumatori nella zona euro. A settembre il dato si è attestato a - 4 contro i - 5,3 della passata rilevazione. Il mercato si attendeva un dato pari a - 5,8.

Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre Teleborsa Euro Zona, fiducia consumatori migliora a settembre (Teleborsa) - Segnali di miglioramento per la fiducia dei consumatori europei. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e ...

Ocse, frena la ripresa globale ma per l’Italia crescita record Ocse, frena la ripresa globale ma per l’Italia crescita record, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...

Entrambi gli indicatori si stanno avvicinando alla traiettoria di lungo termine ( - 5,2 per l'Areae - 4 punti per l'UE27).Migliora, pur restando in territorio negativo, la fiducia dei consumatori nella. A settembre il dato si è attestato a - 4 contro i - 5,3 della passata rilevazione. Il mercato si attendeva un dato pari a - 5,8.(Teleborsa) - Segnali di miglioramento per la fiducia dei consumatori europei. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e ...Ocse, frena la ripresa globale ma per l’Italia crescita record, Blogtaormina News - L'informazione da Taormina al mondo ...