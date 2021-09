Diventa sacerdote a 26 anni e lancia un messaggio a tutti i giovani (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ordinazione del giovane don Lorenzo è avvenuta in diretta streaming e quelle sue toccanti parole colpiscono il cuore dei ragazzi. Don Lorenzo Rossini è infatti stato ordinato sacerdote a 26 anni, arricchendo di un nuovo presbitero la famiglia diocesana di Ancona. Nella serata di sabato 4 settembre il ventiseienne anconetano ha preso i voti sacerdotali dalle L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ordinazione del giovane don Lorenzo è avvenuta in diretta streaming e quelle sue toccanti parole colpiscono il cuore dei ragazzi. Don Lorenzo Rossini è infatti stato ordinatoa 26, arricchendo di un nuovo presbitero la famiglia diocesana di Ancona. Nella serata di sabato 4 settembre il ventiseienne anconetano ha preso i voti sacerdotali dalle L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

gabriellacapria : @ilgiornale Ma come siamo diventati?? Rinneghiamo le nostre origini ,nessuno deve togliere la parola ad un altro, p… - SADIComic : @adrianobusolin Scusa in casi come questo diventa importante il carisma e le palle del sacerdote, lui puo' irlare i… - GAcquistapace : RT @tommaso_sca: @poliziana @GAcquistapace @AthomicaA @irene_broli @a_meluzzi Mi permetto di osservare che i santi sacramenti e la santa Me… - tommaso_sca : @poliziana @GAcquistapace @AthomicaA @irene_broli @a_meluzzi Mi permetto di osservare che i santi sacramenti e la s… - gidionson : MIRACOLO EUCARISTICO IN PARAGUAY Questo miracolo eucaristico è accaduto nelle mani del sacerdote Gustavo Palacios,… -