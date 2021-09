Cronostaffetta mista iridata, l'Italia è di bronzo per 5 centesimi! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l'oro individuale di Filippo Ganna nella crono elite d'apertura di domenica, nella Cronostaffetta mista che ha chiuso il programma delle prove contro il tempo della rassegna iridata in Belgio, l'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo l'oro individuale di Filippo Ganna nella crono elite d'apertura di domenica, nellache ha chiuso il programma delle prove contro il tempo della rassegnain Belgio, l'...

