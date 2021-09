Covid: Zingaretti, 'arrivare presto a riapertura al 100% per settore spettacolo' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Condivido la posizione della Conferenza delle Regioni: arrivare presto alla riapertura al 100% per il settore dello #spettacolo. Ora, dopo i sacrifici e grazie ai vaccini, è ragionevole ed è tempo di dare risposte". Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Condivido la posizione della Conferenza delle Regioni:allaalper ildello #. Ora, dopo i sacrifici e grazie ai vaccini, è ragionevole ed è tempo di dare risposte". Lo scrive il presidente della Regione Lazio, Nicola, su twitter.

