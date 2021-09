Covid | Fico | ‘obbligo green pass | previste sanzioni a partire da taglio diaria’

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Adnkronos) – “L’obbligo delverrà esteso a tutti i luoghi di Montecitorio. Per chi violerà le regole saranno, adaldella diaria per i deputati. Lo abbiamo deciso oggi, in perfetta continuità con la delibera che già ne prevedeva l’uso alla Camera”. Così il presidente della Camera, Roberto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... quello che accade fuori accadrà dentro il Parlamento ', ha spiegato Roberto Fico durante un'... guariti o vaccinati contro il Covid per poter accedere ai luoghi della vita politica. Il nuovo decreto ......

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "L'obbligo del green pass verrà esteso a tutti i luoghi di Montecitorio. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputa ...

Dopo la riapertura delle scuole è rimasto solo chiuso solo il Transatlantico, come fosse una discoteca. Trasformato in dependance dell'Aula nei giorni dell'emergenza Covid, è l'icona di una Montecitor ...