Concorso dirigenti scolastici, Sasso: “Chiarire opacità e riflettere su eventuali esclusioni irregolari” (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Si starebbero avviando a conclusione le indagini sulle presunte irregolarità del Concorso per dirigenti scolastici del 2017. Una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso gennaio ha dichiarato corrette le procedure da un punto di vista amministrativo, ma da più parti erano stati sollevati interrogativi sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla regolarità sostanziale di quanto accaduto in alcune sottocommissioni. Il ministero dell’Istruzione continua a seguire la vicenda con grande attenzione e confidiamo tutti nel fatto che in breve tempo si possa arrivare a Chiarire definitivamente le opacità che hanno messo in dubbio le risultanze del Concorso". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Si starebbero avviando a conclusione le indagini sulle presuntetà delperdel 2017. Una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso gennaio ha dichiarato corrette le procedure da un punto di vista amministrativo, ma da più parti erano stati sollevati interrogativi sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla regolarità sostanziale di quanto accaduto in alcune sottocommissioni. Il ministero dell’Istruzione continua a seguire la vicenda con grande attenzione e confidiamo tutti nel fatto che in breve tempo si possa arrivare adefinitivamente leche hanno messo in dubbio le risultanze del". L'articolo .

