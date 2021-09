Ciclismo, come sta Davide Rebellin dopo l’incidente? “Intervento riuscito, 2 placche e qualche vite” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Davide Rebellin è rimasto vittima di un brutto incidente al Memorial Pantani, corsa di un giorno (dedicata alla memoria del compianto Pirata) andata in scena sabato scorso. Il ciclista professionista più anziano al mondo, con i suoi 50 anni compiuti da un mese, era caduto in una curva dopo appena 35 chilometri ed era stato travolto da cinque/sei corridori. Presso l’Ospedale di Forlì gli era stata diagnosticata la frattura esposta di tibia e perone all’altezza della caviglia sinistra e l’arto era stato messo in trazione. Il ciclista della Work Service è stato sottoposto a un Intervento chirurgico presso il centro emiliano. Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2004 e di tre Freccia Vallone ha spiegato ai microfoni di tuttobiciweb qual è la sua attuale condizione fisica: “Mi hanno posizionato due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021)è rimasto vittima di un brutto incidente al Memorial Pantani, corsa di un giorno (dedicata alla memoria del compianto Pirata) andata in scena sabato scorso. Il ciclista professionista più anziano al mondo, con i suoi 50 anni compiuti da un mese, era caduto in una curvaappena 35 chilometri ed era stato travolto da cinque/sei corridori. Presso l’Ospedale di Forlì gli era stata diagnosticata la frattura esposta di tibia e perone all’altezza della caviglia sinistra e l’arto era stato messo in trazione. Il ciclista della Work Service è stato sottoposto a unchirurgico presso il centro emiliano. Il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi 2004 e di tre Freccia Vallone ha spiegato ai microfoni di tuttobiciweb qual è la sua attuale condizione fisica: “Mi hanno posizionato due ...

