Can Yaman | partono le riprese di ‘Viola come il mare’ L’attore riceve le congratulazioni di due colleghi di ‘Daydreamer’ e “Mr Wrong”

Advertising

rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - iltirreno : Tutti pazzi per il modello turco al Modigliani Forum - tatiana_mv001 : RT @M0NIETTA: ?? lanostratv ?? #CanYaman manda l’in bocca al lupo a Raoul Bova per Don Matteo 13 “Ciao Raoul, domani inizi a girare Don Matte… - NDarghahi : RT @M0NIETTA: ?? lanostratv ?? #CanYaman manda l’in bocca al lupo a Raoul Bova per Don Matteo 13 “Ciao Raoul, domani inizi a girare Don Matte… - evdamon : vivo la mia vita aspettando di vedere in tv francesca chillemi e can yaman -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman

manda l'in bocca al lupo a Raoul Bova per Don Matteo 13: 'Ci vediamo presto' Oggi è un giorno importante per Raoul Bova , visto che l'attore inizierà le riprese di Don Matteo 13 in cui ...De Cecco torna in televisione con un nuovo spot. Protagonisti sono sempree Claudia Gerini , così come è confermata la regia di Ferzan Özpetek . Dopo l'incontro tra i due attori in un ristorante romano nella prima puntata della campagna pubblicitaria , ...C'è la data dell'inizio delle riprese di 'Viola come il mare' con Can Yaman e Francesca Chillemi: è arrivato l'annuncio. Intanto si sono fatti sentire altri due attori che hanno recitato con il divo t ...Can Yaman manda l'in bocca al lupo a Raoul Bova per Don Matteo 13: "Ci vediamo presto" Oggi è un giorno importante per Raoul Bova, visto che l'attore ...