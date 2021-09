Cagliari nel caos, cori contro la squadra e Mazzarri in difficoltà: “Negli spogliatoi…” (Di giovedì 23 settembre 2021) Brutta sconfitta per il Cagliari questa sera contro l’Empoli per 0-2. Mazzarri a termine della gara rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’. Dopo l’ottimo pareggio di domenica contro la Lazio, il Cagliari ha perso 0-2 questa sera contro l’Empoli grazie alle reti di Di Francesco e Stulac. I sardi in casa hanno totalizzato solo un punto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Brutta sconfitta per ilquesta seral’Empoli per 0-2.a termine della gara rilasciato alcune dichiarazioni a ‘DAZN’. Dopo l’ottimo pareggio di domenicala Lazio, ilha perso 0-2 questa seral’Empoli grazie alle reti di Di Francesco e Stulac. I sardi in casa hanno totalizzato solo un punto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CronacheTweet : ?? CAGLIARI CONTESTATO ?? Dopo la sconfitta contro l’Empoli, i tifosi cagliaritani hanno fischiato giocatori e socie… - Fantacalcio : Cagliari-Empoli, Mazzarri commenta la sconfitta nel post-partita - Calcio_Casteddu : ???? Amarezza per il tecnico livornese ? Brutta giornata ?? Le sue considerazioni nel post gara #Mazzarri #Cagliari… - Fantacalcio : Cagliari-Empoli, Andreazzoli commenta nel post-partita - LucaDiLeonardo_ : Tra #cagliari e #fantacalcio giornata no sense ???????? per il fanta bisogna sperare nel miracolo domani, per il caglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari nel Serie A, il Milan batte il Venezia e aggancia l'Inter in testa. Gol e highlights ...Verona 2 - 2 e Cagliari - Empoli 0 - 2 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Milan - Venezia vedi anche Serie A, Fiorentina - Inter 1 - 3, Atalanta - Sassuolo 2 - 1: gol e highlights Nel ...

Calcio: Milan - Venezia 2 - 0, Empoli vittorioso a Cagliari Il Diavolo prova a riordinare le idee negli spogliatoi ma nel primo quarto d'ora della ripresa è ... Cagliari - Empoli 0 - 2 L'Empoli piazza il colpaccio a Cagliari e torna al successo dopo due ko ...

Il Cagliari nel buio: l'Empoli vince 2-0 La Nuova Sardegna Pagelle Cagliari – Empoli 0-2: Di Francesco e Stulac griffano il blitz azzurro – Voti Fantacalcio Empoli corsaro a Cagliari con un netto 2-0. Partita mai in discussione. Gli azzurri trovano le reti di Di Francesco e Stulac. Punti importanti per i toscani che smuovono la classifica. Rossoblu penult ...

La Juve batte un colpo Quando ormai è arrivato l’autunno, la Juventus centra la prima vittoria del suo Campionato. Lo fa sul campo dello Spezia, con un 2-3 rocambolesco negli sviluppi e una prestazione tutt’altro che convin ...

...Verona 2 - 2 e- Empoli 0 - 2 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Milan - Venezia vedi anche Serie A, Fiorentina - Inter 1 - 3, Atalanta - Sassuolo 2 - 1: gol e highlights...Il Diavolo prova a riordinare le idee negli spogliatoi maprimo quarto d'ora della ripresa è ...- Empoli 0 - 2 L'Empoli piazza il colpaccio ae torna al successo dopo due ko ...Empoli corsaro a Cagliari con un netto 2-0. Partita mai in discussione. Gli azzurri trovano le reti di Di Francesco e Stulac. Punti importanti per i toscani che smuovono la classifica. Rossoblu penult ...Quando ormai è arrivato l’autunno, la Juventus centra la prima vittoria del suo Campionato. Lo fa sul campo dello Spezia, con un 2-3 rocambolesco negli sviluppi e una prestazione tutt’altro che convin ...