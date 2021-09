Buttrio: TreeArt Festival. 23-26 settembre 2021 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cultura, arte, divulgazione scientifica e sostenibilità sono al centro del TreeArt Festival, di scena con la sua seconda edizione a Buttrio, nella suggestiva cornice della dimora e del parco botanico di Villa di Toppo Florio, da domani, giovedì 23, fino a domenica 26 settembre. L’evento organizzato dal Comune di Buttrio – con i partner Giant Trees Foundation, per le iniziative scientifiche e Opificio330 per l’ideazione delle iniziative artistico-culturali, con il contributo della Regione – riunisce artisti, scienziati e divulgatori per celebrare una visione della natura come strumento generativo di incontro e di relazione, con una ricca proposta di dibattiti, incontri e performance, L’edizione 2021 fa dell’albero, del suo ciclo vitale, della sua metamorfosi e utilizzo ideale ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cultura, arte, divulgazione scientifica e sostenibilità sono al centro del, di scena con la sua seconda edizione a, nella suggestiva cornice della dimora e del parco botanico di Villa di Toppo Florio, da domani, giovedì 23, fino a domenica 26. L’evento organizzato dal Comune di– con i partner Giant Trees Foundation, per le iniziative scientifiche e Opificio330 per l’ideazione delle iniziative artistico-culturali, con il contributo della Regione – riunisce artisti, scienziati e divulgatori per celebrare una visione della natura come strumento generativo di incontro e di relazione, con una ricca proposta di dibattiti, incontri e performance, L’edizionefa dell’albero, del suo ciclo vitale, della sua metamorfosi e utilizzo ideale ...

Advertising

udine20 : Buttrio: TreeArt Festival. 23-26 settembre 2021 - - GibelliTiziana : RT @fabianutti: TreeArt Festival. Buttrio in Villa di Toppo Florio - - FVGlive : RT @fabianutti: TreeArt Festival. Buttrio in Villa di Toppo Florio - - fabianutti : TreeArt Festival. Buttrio in Villa di Toppo Florio - - PrimaCommunica2 : TreeArt Festival di Buttrio: artisti e scienziati si confrontano sul tema rigenerativo della Natura -

Ultime Notizie dalla rete : Buttrio TreeArt TreeArt Festival di Buttrio: artisti e scienziati si confrontano sul tema rigenerativo della Natura BUTTRIO (UD) - Si apre domani 23 settembre (fino al 26 settembre) la seconda edizione del TreeArt Festival di Buttrio, la città immersa fra vigneti e i boschi dei Colli orientali del Friuli. Nella settecentesca Villa di Toppo Florio e suo il grande parco botanico , artisti, scienziati e ...

TreeArt Festival a Buttrio dal 23 al 26 settembre 2021 Cultura, arte, divulgazione scientifica e sostenibilità sono al centro del TreeArt Festival , di scena con la sua seconda edizione a Buttrio , nella suggestiva cornice della dimora e del parco botanico di Villa di Toppo Florio , tra il 23 e il 26 settembre . L'evento ...

TreeArt Festival di Buttrio: artisti e scienziati si confrontano sul tema rigenerativo della Natura - PRIMAPRESS.IT PrimaPress L’albero come simbolo della vita diventa arte con Christian Lapie L’opera dello scultore francese nel parco di Villa di Toppo Florio a Buttrio Oggi l’inaugurazione di TreeArt: tra gli ospiti il climatologo Luca Mercalli ...

TreeArt Festival. Buttrio in Villa di Toppo Florio TreeArt Festival inaugura il 23 settembre 2021 in Villa di Toppo Florio a Buttrio la sua seconda edizione. Fino a domenica 26 settembre nella villa settecentesca e nel suo parco botanico l'albero sarà ...

(UD) - Si apre domani 23 settembre (fino al 26 settembre) la seconda edizione delFestival di, la città immersa fra vigneti e i boschi dei Colli orientali del Friuli. Nella settecentesca Villa di Toppo Florio e suo il grande parco botanico , artisti, scienziati e ...Cultura, arte, divulgazione scientifica e sostenibilità sono al centro delFestival , di scena con la sua seconda edizione a, nella suggestiva cornice della dimora e del parco botanico di Villa di Toppo Florio , tra il 23 e il 26 settembre . L'evento ...L’opera dello scultore francese nel parco di Villa di Toppo Florio a Buttrio Oggi l’inaugurazione di TreeArt: tra gli ospiti il climatologo Luca Mercalli ...TreeArt Festival inaugura il 23 settembre 2021 in Villa di Toppo Florio a Buttrio la sua seconda edizione. Fino a domenica 26 settembre nella villa settecentesca e nel suo parco botanico l'albero sarà ...