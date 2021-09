Benzina, è stangata Un pieno costerà undici euro in più (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solo elettricità e gas. Adesso anche il carburante sarà più salato per le tasche di tutti. Il prezzo della Benzina sale ancora e si porta ai massimi degli ultimi sette anni. Secondo le rilevazioni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Non solo elettricità e gas. Adesso anche il carburante sarà più salato per le tasche di tutti. Il prezzo dellasale ancora e si porta ai massimi degli ultimi sette anni. Secondo le rilevazioni ...

Advertising

LaStampa : Caro benzina, prezzi al massimo dal 2014, le associazioni dei consumatori: “Stangata da 338 euro all’anno” - infoiteconomia : Benzina, super stangata: 338 euro in più l'anno per fare il pieno. Mai così alto dal 2014 - - Clauluss : RT @LaStampa: Caro benzina, prezzi al massimo dal 2014, le associazioni dei consumatori: “Stangata da 338 euro all’anno” - Quot_Molise : Benzina, super stangata: 338 euro in più l'anno per fare il pieno. Mai così alto dal 2014 | - peucezia : RT @panorama_it: Il ministro Roberto Cingolani ha annunciato rincari in bolletta del 40% che trascineranno i listini di tutti i generi di c… -