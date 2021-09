Atp Nur-Sultan 2021, Musetti si arrende a Djere ed esce di scena al secondo turno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Niente da fare per Lorenzo Musetti al secondo turno del torneo Atp di Nur-Sultan 2021. In terra kazaka l’azzurro, dopo aver battuto all’esordio l’australiano Polmans, perde contro Laslo Djere in tre set e in maniera rocambolesca per 6-4 6-7(3) 6-4, giocando comunque un discreto match. L’illusionista di Carrara ha pagato in tutti e tre i set un inizio troppo morbido e il break subito nei primi turni di battuta, dovendo poi sempre rincorrere. Un peccato per l’italiano, che con un po’ di convinzione in più e un approccio più solido, avrebbe potuto mettere maggiormente in difficoltà il numero 49 al mondo. Nel primo set Musetti trova gravi difficoltà al servizio nel primo game ed è costretto subito a subire un break. Dopo aver rischiato ancora una volta di cedere il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Niente da fare per Lorenzoaldel torneo Atp di Nur-. In terra kazaka l’azzurro, dopo aver battuto all’esordio l’australiano Polmans, perde contro Lasloin tre set e in maniera rocambolesca per 6-4 6-7(3) 6-4, giocando comunque un discreto match. L’illusionista di Carrara ha pagato in tutti e tre i set un inizio troppo morbido e il break subito nei primi turni di battuta, dovendo poi sempre rincorrere. Un peccato per l’italiano, che con un po’ di convinzione in più e un approccio più solido, avrebbe potuto mettere maggiormente in difficoltà il numero 49 al mondo. Nel primo settrova gravi difficoltà al servizio nel primo game ed è costretto subito a subire un break. Dopo aver rischiato ancora una volta di cedere il ...

