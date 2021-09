Atp Nur Sultan 2021, il montepremi e il prize money (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Nur Sultan 2021, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Il numero uno del seeding è il russo Aslan Karatsev, mentre nella parte bassa del tabellone il favorito è Bublik. Tra gli azzurri spiccano le presenze nel main draw di Andreas Seppi e Lorenzo Musetti. E’ di 419 mila euro il prize money complessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14,000 (45 punti) SEMIFINALE: €21,000 (90 punti) FINALE: €29,500 (150 punti) VINCITORE: €41,145 (250 punti) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ile ildell’Atp 250 di Nur, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Il numero uno del seeding è il russo Aslan Karatsev, mentre nella parte bassa del tabellone il favorito è Bublik. Tra gli azzurri spiccano le presenze nel main draw di Andreas Seppi e Lorenzo Musetti. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14,000 (45 punti) SEMIFINALE: €21,000 (90 punti) FINALE: €29,500 (150 punti) VINCITORE: €41,145 (250 punti) ...

