Allegri: “Vittoria importante e fortunata. Risposte? La qualità dei ragazzi la conosco” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha commentato a Dazn la Vittoria dei suoi contro lo Spezia, ottenendo il primo successo in campionato. Queste le sue parole: “Menomale abbiamo vinto una partita di sofferenza, perchè altrimenti pensavamo che non c’era più bisogno di niente ed eravamo diventati bravi. Invece è stata una bella Vittoria, importante soprattutto. Siamo stati anche un pizzico fortunati sulla palla che è rimasta lì sulla linea, però ci hanno ridato un po’ indietro quello che abbiamo lasciato nelle prime giornate. Poi ci sono da migliorare tante cose, perchè abbiamo dei giocatori che nelle scelte dell’ultimo passaggio, nel tiro in porta, devono fare assolutamente meglio”. Problemi a gestire la gara: “Abbiamo perso due palle in uscita, perchè siamo usciti leggeri, poi sul tiro forse bisognava ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico della Juve, Massimiliano, ha commentato a Dazn ladei suoi contro lo Spezia, ottenendo il primo successo in campionato. Queste le sue parole: “Menomale abbiamo vinto una partita di sofferenza, perchè altrimenti pensavamo che non c’era più bisogno di niente ed eravamo diventati bravi. Invece è stata una bellasoprattutto. Siamo stati anche un pizzico fortunati sulla palla che è rimasta lì sulla linea, però ci hanno ridato un po’ indietro quello che abbiamo lasciato nelle prime giornate. Poi ci sono da migliorare tante cose, perchè abbiamo dei giocatori che nelle scelte dell’ultimo passaggio, nel tiro in porta, devono fare assolutamente meglio”. Problemi a gestire la gara: “Abbiamo perso due palle in uscita, perchè siamo usciti leggeri, poi sul tiro forse bisognava ...

