Verso Spezia-Juventus, le principali insidie per i bianconeri (Di martedì 21 settembre 2021) Il “bomber” Simone Bastoni, la qualità di Maggiore e la sicurezza di Zoet L’inizio di campionato di Simone Bastoni è certamente da incorniciare. 2 gol in quattro partite per il terzino dello Spezia, che oltre alle reti ha sempre garantito anche ottime prestazioni. Il gioco di Thiago Motta, favorisce molto gli inserimenti dei centrocampisti e dei difensori e permette che siano sempre nel vivo della fase offensiva dei liguri. La Juventus, quindi, dovrà stare attenta a Bastoni, che altrimenti può diventare una pericolosa arma, che non ci si aspetta. Il giovane capitano dello Spezia, Giulio Maggiore, è alla sua seconda stagione in Serie A. Il centrocampista ha sempre mostrato tanta qualità e pericolosità in fase offensiva. Quest’anno ha all’attivo, per ora, un assist, ma ha dimostrato di poter anche trovare la via del gol. ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 21 settembre 2021) Il “bomber” Simone Bastoni, la qualità di Maggiore e la sicurezza di Zoet L’inizio di campionato di Simone Bastoni è certamente da incorniciare. 2 gol in quattro partite per il terzino dello, che oltre alle reti ha sempre garantito anche ottime prestazioni. Il gioco di Thiago Motta, favorisce molto gli inserimenti dei centrocampisti e dei difensori e permette che siano sempre nel vivo della fase offensiva dei liguri. La, quindi, dovrà stare attenta a Bastoni, che altrimenti può diventare una pericolosa arma, che non ci si aspetta. Il giovane capitano dello, Giulio Maggiore, è alla sua seconda stagione in Serie A. Il centrocampista ha sempre mostrato tanta qualità e pericolosità in fase offensiva. Quest’anno ha all’attivo, per ora, un assist, ma ha dimostrato di poter anche trovare la via del gol. ...

Advertising

juventusfc : Squadra al lavoro verso #SpeziaJuve, questa mattina al #TrainingCenter. More: - zazoomblog : Verso Spezia-Juventus le principali insidie per i bianconeri - #Verso #Spezia-Juventus #principali - AdriJuve64 : Verso Spezia-Juve, Allegri: 'Per la classifica è uno scontro salvezza. I... - Fprime86 : RT @Spazio_J: Verso Spezia-Juve: i convocati di Max Allegri - - TUTTOJUVE_COM : ESCLUSIVA TJ - Franco Ceravolo: 'Juve, fai passo verso Dybala. Contro lo Spezia non sarà facile. Su Chiesa e De Lig… -