Uomini e Donne, maretta tra Tina e Maria De Filippi? Il gesto della conduttrice non piace (Di martedì 21 settembre 2021) Non è la prima volta che a Uomini e Donne si parla di un presunto scontro tra la padrona di casa, Maria De Filippi, e la sua opinionista di punta, Tina Cipollari. E anche stavolta alcuni telespettatori non hanno mancato di far notare come la conduttrice in un’occasione non abbia mostrato molto rispetto nei confronti della “vamp”; anzi, ha dato l’idea di volerla infastidire volontariamente. Uomini e Donne, ex tronista rivela: “Vorrei corteggiare Andrea Nicole” Se i corteggiatori della prima tronista trans di Uomini e Donne sembrano titubanti, da casa c'è chi la pensa molto diversamente ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 settembre 2021) Non è la prima volta che asi parla di un presunto scontro tra la padrona di casa,De, e la sua opinionista di punta,Cipollari. E anche stavolta alcuni telespettatori non hanno mancato di far notare come lain un’occasione non abbia mostrato molto rispetto nei confronti“vamp”; anzi, ha dato l’idea di volerla infastidire volontariamente., ex tronista rivela: “Vorrei corteggiare Andrea Nicole” Se i corteggiatoriprima tronista trans disembrano titubanti, da casa c'è chi la pensa molto diversamente ...

