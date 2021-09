Traffico Roma del 21-09-2021 ore 18:30 (Di martedì 21 settembre 2021) Luceverde Roma me provati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico molto intenso Data l’ora sull’intera rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea azionaria sempre in internal code tra l’uscita centrale del latte e La Rustica è ancora dalla Casilina all’uscita ancora sul raccordo in carreggiata esterna rallentamenti con Coda a tratti a partire dalla Pontina lo svincolo Romanina sul tratto Urbano della Roma L’Aquila cosa per lavori tra via Filippo Fiorentini Viale Palmiro Togliatti in direzione del raccordo coda per Traffico intenso in viale di Tor di Quinto in direzione della Flaminia coda tratti sulla stessa Flaminia da Corso Francia a Labaro e sulla Cassia Tomba di Nerone la Giustiniana quello che poi ritroviamo anche ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021) Luceverdeme provati dalla redazione Studio Stefano Baiocchimolto intenso Data l’ora sull’intera rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea azionaria sempre in internal code tra l’uscita centrale del latte e La Rustica è ancora dalla Casilina all’uscita ancora sul raccordo in carreggiata esterna rallentamenti con Coda a tratti a partire dalla Pontina lo svincolonina sul tratto Urbano dellaL’Aquila cosa per lavori tra via Filippo Fiorentini Viale Palmiro Togliatti in direzione del raccordo coda perintenso in viale di Tor di Quinto in direzione della Flaminia coda tratti sulla stessa Flaminia da Corso Francia a Labaro e sulla Cassia Tomba di Nerone la Giustiniana quello che poi ritroviamo anche ...

Advertising

Adnkronos : Scoperto a #Roma traffico di 'droga dello stupro': 6 arresti. - reportrai3 : Esclusiva #Report: blitz contro il traffico dei rifiuti a Roma ?? - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Firenzuola code per traffico intenso i… - AntonioDesiena1 : il vero problema di Roma sono i Cinghiali, come lo è il traffico per Palermo. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -