Steam Next Fest torna ad ottobre con tante demo di giochi su PC

Steam Next Fest sta per tornare: l'evento della durata di una settimana consentirà ai giocatori di provare una serie di demo di titoli in arrivo, parlare con gli sviluppatori e fornire feedback. Dal 1° al 7 ottobre sarete in grado di partecipare a questo evento. Già da adesso possiamo dare uno sguardo ai giochi che sono stati annunciati fino ad oggi. Anche se tutti questi giochi non hanno una data di uscita precisa, secondo Steam tutti i giochi presentati saranno disponibili tra il 7 ottobre 2021 ed il 1° maggio 2022. Si tratta di un'occasione da non perdere se volete provare un po' di interessanti giochi di prossima uscita.

Ultime Notizie dalla rete : Steam Next Tails of Iron: trailer per il lancio odierno Tails of Iron è disponibile da oggi 17 settembre su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam . Le edizioni next gen vedono il titolo ulteriormente migliorato, con i giocatori che beneficeranno, ad esempio su PS5, dei grilletti adattivi del DualSense , migliorando l'esperienza di ...

The Last Campfire di Hello Games ha una data d'uscita su Steam Il puzzle game è ora previsto per il 7 ottobre, inoltre una demo giocabile sarà diponibile dal 1° ottobre come parte dello Steam Next Fest. Hello Games, i creatori di No Man's Sky, hanno annunciato ...

Steam Next Fest inizia il 1 ottobre TecnoSuper.net The Case of the Golden Idol La demo del Gioco Investigativodi Color Gray games arriva su Steam Nex Fest. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su FantasyMagazine.it ...

Steam Deck, prime immagini dell’interfaccia utente L'attesissima Steam Deck rivela quella che sarà la sua interfaccia utente e la struttura grafica del software che la muoverà. Infatti Valve sta inviando i dev-kit ai vari sviluppatori e l'ut ...

