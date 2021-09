Senato: da un anno nulla di fatto su Lotito, questione ferma a Capigruppo, e pm indagano (2) (Di martedì 21 settembre 2021) (Adnkronos) - Da un punto di vista procedurale, una volta messa la questione nel calendario dell'Aula, l'Assemblea potrà prendere atto della decisione della Giunta e quindi confermare la decadenza di Carbone e Minuto e il subentro di Lotito e Boccardi. Oppure venti Senatori potranno presentare un ordine del giorno contrario alla decisione della Giunta che verrebbe messo in votazione a scrutinio segreto: se i documenti venissero approvati, i due Senatori eletti manterrebbero il seggio, se respinti verrebbe confermata la decadenza. Da segnalare che Leu sostiene che il seggio rivendicato da Lotito vada invece attribuito a Peppe De Cristofaro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) (Adnkronos) - Da un punto di vista procedurale, una volta messa lanel calendario dell'Aula, l'Assemblea potrà prendere atto della decisione della Giunta e quindi conre la decadenza di Carbone e Minuto e il subentro die Boccardi. Oppure ventiri potrpresentare un ordine del giorno contrario alla decisione della Giunta che verrebbe messo in votazione a scrutinio segreto: se i documenti venissero approvati, i dueri eletti manterrebbero il seggio, se respinti verrebbe conta la decadenza. Da segnalare che Leu sostiene che il seggio rivendicato davada invece attribuito a Peppe De Cristofaro.

