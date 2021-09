Più sinergie tra pubblico e privato. L’agenda di Colao per lo Spazio (Di martedì 21 settembre 2021) “L’Italia può e deve pensare in grande”. È il messaggio del ministro Vittorio Colao, autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, intervenuto oggi a Roma per concludere i lavori di “G20 – L’Italia per lo Spazio”, una giornata organizzata dalla Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine. Il pomeriggio (qui il focus sulla mattinata) i lavori sono stati aperti da Piero Angela, con un focus sulla divulgazione scientifica. Poi gli interventi delle istituzioni di settore: la direttrice dell’Unoosa Simonetta Di Pippo, il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher, il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia e il ministro Colao. “In tre settimane non ho neanche scalfito la superficie di questi temi”, ha esordito Colao ricordando la recente delega da parte del premier Mario Draghi. L’AMBIZIONE ITALIANA Tre ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) “L’Italia può e deve pensare in grande”. È il messaggio del ministro Vittorio, autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, intervenuto oggi a Roma per concludere i lavori di “G20 – L’Italia per lo”, una giornata organizzata dalla Fondazione Leonardo – Civiltà delle macchine. Il pomeriggio (qui il focus sulla mattinata) i lavori sono stati aperti da Piero Angela, con un focus sulla divulgazione scientifica. Poi gli interventi delle istituzioni di settore: la direttrice dell’Unoosa Simonetta Di Pippo, il direttore generale dell’Esa Josef Aschbacher, il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia e il ministro. “In tre settimane non ho neanche scalfito la superficie di questi temi”, ha esorditoricordando la recente delega da parte del premier Mario Draghi. L’AMBIZIONE ITALIANA Tre ...

