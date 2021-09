Parroco arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti, ai festini avrebbe nascosto di essere sieropositivo (Di martedì 21 settembre 2021) Una nuova pesantissima ombra piomba nel caso di don Francesco Spagnesi, prete 40enne arrestato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e appropriazione indebita. Ex Parroco della chiesa dell’Annunciazione alla Castellina, ora sarebbe indagato anche per tentate lesioni gravissime: ai festini avrebbe nascosto di essere sieropositivo. Parroco arrestato con l’accusa di spaccio, ai festini avrebbe nascosto di essere sieropositivo Agli ospiti dei presunti festini a base di stupefacenti, don Francesco Spagnesi – prete 40enne ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 settembre 2021) Una nuova pesantissima ombra piomba nel caso di don Francesco Spagnesi, prete 40ennecon le accuse didi sostanzee appropriazione indebita. Exdella chiesa dell’Annunciazione alla Castellina, ora sarebbe indagato anche per tentate lesioni gravissime: aidicondi, aidiAgli ospiti dei presuntia base di, don Francesco Spagnesi – prete 40enne ...

