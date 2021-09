Nemmeno l’Emmy salva La Regina Degli Scacchi 2, lo showrunner: “Rovineremmo tutto” (Di martedì 21 settembre 2021) La Regina Degli Scacchi 2 non ci sarà, Nemmeno dopo il trionfo agli Emmy Awards 2021, con le vittorie nelle sezioni Miglior Miniserie e Miglior Regia per una Miniserie. Lo ha confermato lo showrunner Scott Frank, parlando con i giornalisti il ??19 settembre dopo aver ritirato il premio più ambito tra quelli a cui la serie Netflix era stata candidata in questa edizione Degli Emmy. L’idea de La Regina Degli Scacchi 2 era già stata bocciata da Frank in passato, sostenendo che il finale della miniserie è compiuto e fedele al racconto di Walter Tevis da cui è tratta. E non ha cambiato idea Nemmeno dopo aver spuntato due vittorie importanti agli Emmy, dove competeva con l’acclamato Omicidio a Easttown. Alle domande su ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021) La2 non ci sarà,dopo il trionfo agli Emmy Awards 2021, con le vittorie nelle sezioni Miglior Miniserie e Miglior Regia per una Miniserie. Lo ha confermato loScott Frank, parlando con i giornalisti il ??19 settembre dopo aver ritirato il premio più ambito tra quelli a cui la serie Netflix era stata candidata in questa edizioneEmmy. L’idea de La2 era già stata bocciata da Frank in passato, sostenendo che il finale della miniserie è compiuto e fedele al racconto di Walter Tevis da cui è tratta. E non ha cambiato ideadopo aver spuntato due vittorie importanti agli Emmy, dove competeva con l’acclamato Omicidio a Easttown. Alle domande su ...

Advertising

bennyxx9 : Emma Corrin, la superfavorita interprete di Lary, che perde contro ogni pronostico l'Emmy, semplicemente l'impatto… - bennyxx9 : Per merito avrebbe dovuto vincere la Moss ma leggo che non era nemmeno e Olivia avrebbe dovuto vincere l'emmy l'ann… - worthylloki : wandavision oggi non ha vinto nemmeno un emmy... boh raga è palese che l'abbiano nominata solo per fare clout - philttacosaurus : RT @bvstiadiSatana: Non voglio fare l'uomo etero della situa ma Wandavision nemmeno tra 40 anni potrebbe raggiungere anche solo 1/4 della q… - BenedettaDiFra2 : RT @bvstiadiSatana: Non voglio fare l'uomo etero della situa ma Wandavision nemmeno tra 40 anni potrebbe raggiungere anche solo 1/4 della q… -