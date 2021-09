MILAN-VENEZIA: 10 curiosità in 90 secondi sulla 5^ giornata / News (Di martedì 21 settembre 2021) Si avvicina sempre più MILAN-VENEZIA, quinta giornata di Serie A. Nella video News 10 curiosità e statistiche sul match di San Siro in soli 90 secondi. Torna una sfida che mancava da circa vent'anni in campionato. Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 settembre 2021) Si avvicina sempre più, quintadi Serie A. Nella video10e statistiche sul match di San Siro in soli 90. Torna una sfida che mancava da circa vent'anni in campionato.

Advertising

RealPiccinini : Vi ricordo che mercoledì è giorno di campionato. E che Milan-Venezia sarà anche su #SkySport. E che dopo c’è il Clu… - MilanWorldForum : Milan: le condizioni di Giroud. Le news QUI ???? - adebayorismo : @babinismo Spezia 2-2 Juve Cagliari 1-0 empoli Milan 4-0 venezia - scvglia : RT @MilanNewsit: Sky - Giroud ha lasciato Milanello con l'allenamento in corso: impossibile il recupero per Milan-Venezia - gilnar76 : #Milan Venezia, Giroud resta out: ha lasciato l’allenamento in anticipo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -