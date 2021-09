Martin Bashir ha calunniato la tata di William ed Harry per strappare l’intervista a Lady Diana

(Di martedì 21 settembre 2021) Si tinge di tinte sempre più fosche la famosa intervista didel 1995. Il giornalista, infatti sarebbe arrivato addirittura a presentare una falsa ricevuta di aborto col nome di Tiggy Legge-Bourke, ladei principini. Il documento falso sarebbe stato prodotto nel tentativo di manipolare la principessa per fargli rilasciare. A rispondere dell’accaduto sarà la BBC, costretta a rimborsare un’enorme cifra alladied. Il falso aborto delladei principiedMentrenon sarà perseguito dalla legge per i suoi metodi truffaldini utilizzati per ottenere un’intervista da ...

ormai una certezza che la famigerata" intervista del 1995 a Lady Diana fu ottenuta dal giornalistacon l'inganno . Tanto che l'emittente pubblica britannica, come si è saputo di recente, vorrebbe porre rimedio con una maxi donazione di 1,75 milioni di euro . Una montagna di soldi da ...Lady Diana , non vi sarà un'inchiesta penale a proposito della storica intervista del 1995 di, allora giornalista della Bbc , alla principessa sulla crisi matrimoniale con l'erede al trono Carlo. Un'intervista che sarebbe stata ottenuta ingannando la famiglia della principessa, ...La BBC dovrà risarcire Tiggy Legge-Bourke, all’epoca baby-sitter dei piccoli William e Harry, per essere stata ingannata ...Un enorme risarcimento, per questioni legate alle vecchie vicende della Royal Family. Le motivazioni della decisione: cifra incredibile ...